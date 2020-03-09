Кыргызстанец с лайнера Diamond Princess прибыл в КР и помещен на карантин - Минздрав

Гражданин Кыргызстана, пребывавший на лайнере Diamond Princess, прибыл в Бишкек, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Гражданин Кыргызстана, пребывавший на лайнере Diamond Princess, прибыл в Бишкек, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
«По прилету он помещён в обсервацию. Состояние удовлетворительное, взят повторный анализ на коронавирус, анализы в работе. Согласно алгоритму действий, утверждённому Минздравом КР от 2 марта 2020 года, все граждане КР, приезжающие из эпидемиологически неблагополучных стран высокого уровня, помещаются в обсервацию на 14 дней», - отметили в Минздраве КР.
Напоминаем, что кыргызстанец 15 февраля 2020 года был госпитализирован в Военный госпиталь г.Токио, где находился под наблюдением с 15 по 29 февраля.
У него неоднократно были взяты анализы на коронавирус, результаты отрицательные. 29 февраля 2020 года был выписан из госпиталя, имеется выписка, что он здоров.
«На сегодняшний день эпидситуация по коронавирусу на территории республики стабильная, подтвержденных случаев нет», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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