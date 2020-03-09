Провокаторов и участниц несанкционированного митинга феминисток в Бишкеке оштрафовали – УВД

Провокаторов и участниц несанкционированного митинга феминисток в Бишкеке оштрафовали, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Провокаторов и участниц несанкционированного митинга феминисток в Бишкеке оштрафовали, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По данным милиции, на площади Победы представители общественных движений «Феминалле» и «8/365» 8 марта примерно в 12:00 организовали несанкционированный стихийный митинг, который не был ранее надлежащим образом согласован с акимиатом Свердловского района и мэрией г.Бишкек.

Помимо этого, организаторы не уведомили органы внутренних дел для обеспечения общественной безопасности на запланированном митинге, что привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы.

Во время начала акции между участниками митинга и отдельной группой лиц произошла словесная перепалка, которая в последующем переросла в потасовку. В связи, с чем и во избежания дальнейшей эскалации конфликта, где последствия могли иметь тяжкие события, сотрудники милиции приняли срочные необходимые меры по восстановлению правопорядка и обеспечению безопасности граждан и гостей столицы.

В результате чего, были выявлены лица причастные к провокациям и потасовке с обоих сторон, которых доставили в УВД Свердловского района г.Бишкек. Согласно статье 82 (Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел) Кодекса КР о нарушениях в отношении 6 участниц несанкционированного митинга: К.А. 1997 года рождения, А.М. 1998 года рождения, А.Г. 1984 года рождения, К.А. 1986 года рождения, Т.Г. 1973 года рождения, С.М. 1982 года рождения.

И также 5 лиц причастных к нарушению общественного порядка: К.З. 1979 года рождения, Ш.Э. 1999 года рождения, А.М. 1998 года рождения, К.Б. 1993 года рождения и Д.К. 1963 года рождения.

В отношении их всех были составлены протоколы и выписаны штрафы.

Справка: Кодекс КР о нарушениях - Статья 82. Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел. Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, несущего обязанности по охране общественного порядка, - влечет наложение штрафа 2 категории (3 тыс. сомов).

Источник: Кабар