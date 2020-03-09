Задержан высокопоставленный казах, носивший кыргызский паспорт

Как широка душа кыргыза, так и у его паспорта широка «душа», много случаев его незаконной выдачи гражданам других стран.
Еще не забыто, как такой «гостеприимностью» широко оптом пользовались едущие в паломничество-хадж китайские граждане, даже широко пользовались русские кримавторитеты. Только недавно гражданин Казахстана, бывший управляющий директор ОАО «БТА Банк» Рустам Ибрагимов задержан в ОАЭ, депортирован на родину. Рустам Ибрагимов незаконно пользовался кыргызским паспортом, скрывался в ОАЭ. Казахская власть говорит «он товарищ известного Мухтара Аблязова, вместе с его преступной группой вывел из банка активы на 250 млн долларов».
Интересно, в заявленной казахской прокуратурой информации, по задержанию Рустама Ибоагимова вели совместную работу казахские, арабские, кыргызские правоохранительные органы, было признано – поддельный паспорт Ибрагимова незаконен. В результате этого обвиняемый задержан, 4 марта доставлен в Казахстан.
Касаемо Мухтара Аблязова Алматинский суд выносил заочно приговор на 20 лет по обвинению в хищении 6 млрд долларов из «БТА Банка». Теперь возникает вопрос: Не окажется ли у Мухтара Аблязова кыргызский паспорт?
Источник: газета «Жаны ордо» №5 от 06.03.2020/стр.3
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