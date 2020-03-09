Кто настроен против строительства мусороперерабатывающего завода?

К концу 2020 года Бишкек получит новый мусорный полигон и мусоросортировочную фабрику.

К концу 2020 года Бишкек получит новый мусорный полигон и мусоросортировочную фабрику. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил вице-мэр города Бишкека Мирлан Амантуров на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Депутаты комитета заслушали информацию о состоянии экологии и полигона твердобытовых отходов столицы. По словам вице-мэра, если финансирование будет открыто до конца марта, то в апреле уже начнутся подготовительные работы. «В настоящее время на территории свалочного полигона проводится рекультивация. На эти мероприятия предусмотрено $22 млн. Кроме того, приобретены 32 мусоровоза», — пояснил докладчик.

В ходе обсуждения депутат Асылбек Жээнбеков отметил, что вопрос строительства мусороперерабатывающего завода находится на контроле комитета с 2016 года, однако в самой мэрии есть силы, которые препятствуют реализации проекта. «На мусорном полигоне вращаются большие деньги и до последнего времени заинтересованные люди не давали строить завод. Представитель муниципалитета назвал конкретные даты строительства объекта. Мы будем контролировать их исполнение», — заключил А. Жээнбеков.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №17 от 06.03.2020 / стр. 4