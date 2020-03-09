Сами будем выпускать ГСМ

Кыргызстан закупает за рубежом 100% ГСМ.

Кыргызстан закупает за рубежом 100% ГСМ. Но в то же время у нас самих есть нефтеперерабатывающие заводы. На этой неделе депутаты ЖК при рассмотрении подготовки к весенне-полевым работам подняли также этот вопрос. Как там стало известно, в данное время в Кыргызстане имеется 10 нефтеперерабатывающих заводов, сейчас работают 6 заводов, остальные 4 завода простаивают по причине отсутствия сырой нефти. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на собрании соответствующего комитета.

Следует отметить обстоятельство, в Кыргызстан ежегодно поставляется около 1 млн тонн нефтепродукции полностью из России. В то же время поднимается вопрос «почему мы не можем получать у соседнего Казахстана?». К примеру, если поставки из России обходятся в большие затраты, то при поставках из Казахстана были бы ниже цены на бензин, солярку.

По словам вице-премьер-министра, продолжаются переговоры с Казахстаном о поставках ГСМ. «Казахстан готов предоставлять бензин на основе индикативного плана, но поставленные ими другие условия не отвечают нашим требованиям. Было достигнуто соглашение с Россией, но даже без учета налогов обходится нам значительно дороже», — ответил он на этот вопрос.

Депутат Экмат Байбакпаев напомнил, что пришло письмо об окончании срока (поставок?) до 17 марта 2020 года подписанных всего лишь 27 ноября прошлого года Министерством энергетики России документов, а правительство на него до сих пор не ответило. «Времени осталось мало, надо быстро дать ответ на письмо. Если Россия примет одностороннее решение, станет поздно», — так напомнил депутат.

Ну а депутат Сайдулла Нышанов поинтересовался ценой на дизельное топливо.

Заместитель председателя комитета промышленности, энергетики и недропользования А.Кайыпов сказал, что солярка сейчас продается по 44 сома 50 тыйынов.

Депутат отметил: цена молока 35 сомов, а солярка продается по 45 сомов, этим недовольны крестьяне. «Депутат Байбакпаев правильно говорит, времени осталось мало, надо быстрей отправить ответ на письмо. Если будем получать из России бензин марки К-5, нам обойдется дорого, крестьянам будет довольно трудно. Наша техника старая, им сейчас подходит более дешевая марка К-3», — сказал С.Нышанов.

Профильный комитет порекомендовал правительству наряду с быстрой модернизацией нефтеперерабатывающих заводов на территории страны начать выпускать ГСМ гораздо более чистых марок К-4 и К-5.

Источник: газета «Жаны ордо» №5 от 06.03.2020/стр.2