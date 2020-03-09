По подозрению в вымогательстве задержаны налоговики - начальник и инспектор райуправления

По подозрению в вымогательстве взятки задержаны начальник и инспектор управления Госналоговой службы по Ленинскому району Бишкека.

По подозрению в вымогательстве взятки задержаны начальник и инспектор управления Госналоговой службы по Ленинскому району Бишкека. Об этом сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что задержанные вымогали у бухгалтера частной компании 25 тысяч долларов в обмен на вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.

По данным ГКНБ, в феврале 2020 года инспектор получил часть денежных средств – 5 тысяч долларов. 6 марта во время обыска в служебных кабинетах инспектора и начальника изъяты документы о проведении налоговых проверок частных компаний.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.

Источник: Азаттык