По подозрению в вымогательстве задержаны налоговики - начальник и инспектор райуправления

По подозрению в вымогательстве взятки задержаны начальник и инспектор управления Госналоговой службы по Ленинскому району Бишкека.
По подозрению в вымогательстве взятки задержаны начальник и инспектор управления Госналоговой службы по Ленинскому району Бишкека. Об этом сообщили в ГКНБ.
Отмечается, что задержанные вымогали у бухгалтера частной компании 25 тысяч долларов в обмен на вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.
По данным ГКНБ, в феврале 2020 года инспектор получил часть денежных средств – 5 тысяч долларов. 6 марта во время обыска в служебных кабинетах инспектора и начальника изъяты документы о проведении налоговых проверок частных компаний.
Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!