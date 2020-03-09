В Бишкеке усилили дезинфекцию на рынках, колбасных цехах из-за коронавируса

В столице сотрудники центра госсанэпиднадзора усиленно проводят дезинфекционную обработку торгово-рыночных комплексов в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

В столице сотрудники центра госсанэпиднадзора усиленно проводят дезинфекционную обработку торгово-рыночных комплексов в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба мэрии, обработаны торговые ряды, прилавки рынка «Дордой базары», мини-рынков «Чынар» и «Чолпон», а также цех по производству колбасных изделий на ул. Орозбекова, ИП «Акбаров», «Штайнброй».

Отмечается, что ранее дополнительную дезинфекцию в санитарный день прошли прилавки, места продаж продуктов животного происхождения Аламединского, Ошского и Ортосайского рынков, мини-базара «Ак Эмир».

Также проведены профилактические мероприятия в 29 точках общественного питания китайской кухни.

Источник: Кабар