В Бишкеке усилили дезинфекцию на рынках, колбасных цехах из-за коронавируса 

В столице сотрудники центра госсанэпиднадзора усиленно проводят дезинфекционную обработку торгово-рыночных комплексов в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.
В столице сотрудники центра госсанэпиднадзора усиленно проводят дезинфекционную обработку торгово-рыночных комплексов в целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба мэрии, обработаны торговые ряды, прилавки рынка «Дордой базары», мини-рынков «Чынар» и «Чолпон», а также цех по производству колбасных изделий на ул. Орозбекова, ИП «Акбаров», «Штайнброй».
Отмечается, что ранее дополнительную дезинфекцию в санитарный день прошли прилавки, места продаж продуктов животного происхождения Аламединского, Ошского и Ортосайского рынков, мини-базара «Ак Эмир».
Также проведены профилактические мероприятия в 29 точках общественного питания китайской кухни.
Источник: Кабар
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