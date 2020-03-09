МИД планирует снизить тарифы за консульские услуги гражданам КР за рубежом (обзор цен)

Министерство иностранных дел выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839».
Министерство иностранных дел выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839».
Согласно документу, настоящий проект разработан в целях оказания содействия по созданию благоприятных условий для граждан Кыргызстана, пребывающих за рубежом, посредством снижения тарифов консульских сборов при оказании консульских услуг для граждан КР, а также в целях приведения некоторых положений в соответствие с законодательством.
В целях оказания содействия по созданию благоприятных условий для граждан Кыргызстана, пребывающих за рубежом, прежде всего гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в иностранных государствах, и, принимая во внимание рекомендации четвертого форума «Мекендештер», решение Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте от 02.08.2019 года, подчеркивая озвученные президентом ориентиры о важности проведения активной работы на государственном уровне по улучшению условий труда наших граждан за рубежом, в особенности на территориях государств ЕАЭС, Министерство считает первоочередной задачей снижение тарифов консульских сборов при оказании консульских услуг для граждан КР.
Данная мера правительства будет положительно воспринята среди граждан и общественности, особенно среди наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны.
В рамках цифровизации консульских услуг в загранучреждениях установлены автоматизированные информационные системы (АИС), использование которых позволяет оказать консульскую услугу гражданам КР с наименьшими затратами и в короткие сроки.
Снижение тарифов консульских сборов позволит обеспечить благоприятные условия для граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.
Кроме этого, настоящая инициатива коснется визовых тарифов, взимаемых от иностранных граждан в сторону унификации с плюсовой индексацией тарифов. Данные меры направлены для компенсирования финансовых выпадений, которые возникнут за счет снижения тарифов в отношении граждан КР.
Также, данные меры позволят исключить коррупциогенные факторы при оформлении консульскими должностными лицами виз, которые могут возникнуть ввиду излишней детализации и разности цен в действующем законодательстве на те или иные категории виз.
При этом, предлагаемые изменения направлены на унификацию данных цен, что позволит упростить понимание ценовой политики на оформление виз для заявителей.
|№
|Наименование государственной услуги
|Сумма в сомах КР
|Сумма в долларах США
Получение национального паспорта гражданина
Кыргызской Республики в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики 30
(оформление необходимых документов)
Оформление ноты в дипломатическое представительство
или консульское учреждение иностранного
государства о выдаче визы для граждан 700 10
Кыргызской Республики, направляющихся
в иностранные государства на основании писем-ходатайств г
осударственных органов Кыргызской Республики
Оформление виз и визовой поддержки:
Оформление однократной визы: 50
-до 1 месяца
Увеличение срока однократной визы:
-за каждые 30дней (1 месяц) 10
Увеличение срока однократной студенческой визы:
-за каждые 30дней (1 месяц) 5
Оформление многократной визы:
-до 1 месяца 60
Увеличение срока действия многократной визы:
-за каждые 30дней (1 месяц) 15
Увеличение срока действия многократной студенческой визы:
-за каждые 30дней (1 месяц) 10
Оформление транзитной визы
-до пяти суток 25
Оформление выездной визы 70
Оформление визовой поддержки за одного человека 5
Выдача свидетельства на возвращение на родину для граждан Кыргызской Республики (СВР) 10
Оформление документов граждан Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 500
Оформление документов о выборе гражданства ребенка 10
Установление гражданства Кыргызской Республики
(установление факта принадлежности к гражданству Кыргызской Республики) 10
-для граждан КР
-для иностранных граждан 50
Регистрация записей актов гражданского состояния:
- регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке; 10
- расторжения брака во внесудебном порядке и выдача
свидетельства о расторжении брака (с каждой из сторон); 50
- регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества; 10
- регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении 10
За легализацию каждого документа, выданного государственными органами
Кыргызской Республики и иностранного государства: 350 5
физических лиц - граждан Кыргызской Республики
физических лиц - граждан иностранного
государства и лиц без гражданства 3500 50
юридических лиц 7000 100
За легализацию каждого документа физических лиц, в которых
совместно указаны граждане КР и иностранного государства 1400 20
Нотариальные действия, совершаемые загранучреждениями
Кыргызской Республики 10
Источник: Кабар
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