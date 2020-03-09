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МИД планирует снизить тарифы за консульские услуги гражданам КР за рубежом (обзор цен)

Министерство иностранных дел выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839».

Министерство иностранных дел выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839».

Согласно документу, настоящий проект разработан в целях оказания содействия по созданию благоприятных условий для граждан Кыргызстана, пребывающих за рубежом, посредством снижения тарифов консульских сборов при оказании консульских услуг для граждан КР, а также в целях приведения некоторых положений в соответствие с законодательством.

В целях оказания содействия по созданию благоприятных условий для граждан Кыргызстана, пребывающих за рубежом, прежде всего гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в иностранных государствах, и, принимая во внимание рекомендации четвертого форума «Мекендештер», решение Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте от 02.08.2019 года, подчеркивая озвученные президентом ориентиры о важности проведения активной работы на государственном уровне по улучшению условий труда наших граждан за рубежом, в особенности на территориях государств ЕАЭС, Министерство считает первоочередной задачей снижение тарифов консульских сборов при оказании консульских услуг для граждан КР.

Данная мера правительства будет положительно воспринята среди граждан и общественности, особенно среди наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны.

В рамках цифровизации консульских услуг в загранучреждениях установлены автоматизированные информационные системы (АИС), использование которых позволяет оказать консульскую услугу гражданам КР с наименьшими затратами и в короткие сроки.

Снижение тарифов консульских сборов позволит обеспечить благоприятные условия для граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

Кроме этого, настоящая инициатива коснется визовых тарифов, взимаемых от иностранных граждан в сторону унификации с плюсовой индексацией тарифов. Данные меры направлены для компенсирования финансовых выпадений, которые возникнут за счет снижения тарифов в отношении граждан КР.

Также, данные меры позволят исключить коррупциогенные факторы при оформлении консульскими должностными лицами виз, которые могут возникнуть ввиду излишней детализации и разности цен в действующем законодательстве на те или иные категории виз.

При этом, предлагаемые изменения направлены на унификацию данных цен, что позволит упростить понимание ценовой политики на оформление виз для заявителей.

    Наименование государственной услуги Сумма в сомах КР Сумма в долларах США

 

Получение национального паспорта гражданина

Кыргызской Республики в дипломатических

представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики                                                                        30

(оформление необходимых документов)   

 

Оформление ноты в дипломатическое представительство

или консульское учреждение иностранного

государства о выдаче визы для граждан                                                           700                                                                 10

Кыргызской Республики, направляющихся

в иностранные государства на основании писем-ходатайств г

осударственных органов Кыргызской Республики

 

 

Оформление виз и визовой поддержки:

Оформление однократной визы:                                                                                                                                              50

-до 1 месяца                                                                                                                                                                             

 

Увеличение срока однократной визы:

-за каждые 30дней (1 месяц)                                                                                                                                                   10

 

Увеличение срока однократной студенческой визы:

-за каждые 30дней (1 месяц)                                                                                                                                                   5

 

Оформление многократной визы:                         

-до 1 месяца                                                                                                                                                                             60

 

Увеличение срока действия многократной визы:

-за каждые 30дней (1 месяц)                                                                                                                                                   15

 

Увеличение срока действия многократной студенческой визы:

-за каждые 30дней (1 месяц)                                                                                                                                                   10

 

Оформление транзитной визы

-до пяти суток                                                                                                                                                                          25

 

Оформление выездной визы                                                                                                                                                  70

 

Оформление визовой поддержки за одного человека                                                                                                          5

 

Выдача свидетельства на возвращение на родину для граждан Кыргызской Республики (СВР)                                   10

 

Оформление документов граждан Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики          500

 

Оформление документов о выборе гражданства ребенка                                                                                                      10

 

Установление гражданства Кыргызской Республики

(установление факта принадлежности к гражданству Кыргызской Республики)                                                               10

-для граждан КР

 

-для иностранных граждан                                                                                                                                                        50

 

Регистрация записей актов гражданского состояния:

- регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке;                                                                                       10

 

- расторжения брака во внесудебном порядке и выдача

свидетельства о расторжении брака (с каждой из сторон);                                                                                                    50

 

- регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества;                                                              10

 

- регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении                                                                                               10

 

За легализацию каждого документа, выданного государственными органами

Кыргызской Республики и иностранного государства:                                                      350                                               5

физических лиц - граждан Кыргызской Республики

 

физических лиц - граждан иностранного

государства и лиц без гражданства                                                                                    3500                                               50

 

юридических лиц                                                                                                                 7000                                                100

 

За легализацию каждого документа физических лиц, в которых

совместно указаны граждане КР и иностранного государства                                       1400                                                  20

 

Нотариальные действия, совершаемые загранучреждениями

Кыргызской Республики                                                                                                                                                               10

 

Источник: Кабар

           

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