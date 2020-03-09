МИД планирует снизить тарифы за консульские услуги гражданам КР за рубежом (обзор цен)

Министерство иностранных дел выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839».

Министерство иностранных дел выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839».

Согласно документу, настоящий проект разработан в целях оказания содействия по созданию благоприятных условий для граждан Кыргызстана, пребывающих за рубежом, посредством снижения тарифов консульских сборов при оказании консульских услуг для граждан КР, а также в целях приведения некоторых положений в соответствие с законодательством.

В целях оказания содействия по созданию благоприятных условий для граждан Кыргызстана, пребывающих за рубежом, прежде всего гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в иностранных государствах, и, принимая во внимание рекомендации четвертого форума «Мекендештер», решение Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте от 02.08.2019 года, подчеркивая озвученные президентом ориентиры о важности проведения активной работы на государственном уровне по улучшению условий труда наших граждан за рубежом, в особенности на территориях государств ЕАЭС, Министерство считает первоочередной задачей снижение тарифов консульских сборов при оказании консульских услуг для граждан КР.

Данная мера правительства будет положительно воспринята среди граждан и общественности, особенно среди наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны.

В рамках цифровизации консульских услуг в загранучреждениях установлены автоматизированные информационные системы (АИС), использование которых позволяет оказать консульскую услугу гражданам КР с наименьшими затратами и в короткие сроки.

Снижение тарифов консульских сборов позволит обеспечить благоприятные условия для граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

Кроме этого, настоящая инициатива коснется визовых тарифов, взимаемых от иностранных граждан в сторону унификации с плюсовой индексацией тарифов. Данные меры направлены для компенсирования финансовых выпадений, которые возникнут за счет снижения тарифов в отношении граждан КР.

Также, данные меры позволят исключить коррупциогенные факторы при оформлении консульскими должностными лицами виз, которые могут возникнуть ввиду излишней детализации и разности цен в действующем законодательстве на те или иные категории виз.

При этом, предлагаемые изменения направлены на унификацию данных цен, что позволит упростить понимание ценовой политики на оформление виз для заявителей.

№ Наименование государственной услуги Сумма в сомах КР Сумма в долларах США

Получение национального паспорта гражданина

Кыргызской Республики в дипломатических

представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики 30

(оформление необходимых документов)

Оформление ноты в дипломатическое представительство

или консульское учреждение иностранного

государства о выдаче визы для граждан 700 10

Кыргызской Республики, направляющихся

в иностранные государства на основании писем-ходатайств г

осударственных органов Кыргызской Республики

Оформление виз и визовой поддержки:

Оформление однократной визы: 50

-до 1 месяца

Увеличение срока однократной визы:

-за каждые 30дней (1 месяц) 10

Увеличение срока однократной студенческой визы:

-за каждые 30дней (1 месяц) 5

Оформление многократной визы:

-до 1 месяца 60

Увеличение срока действия многократной визы:

-за каждые 30дней (1 месяц) 15

Увеличение срока действия многократной студенческой визы:

-за каждые 30дней (1 месяц) 10

Оформление транзитной визы

-до пяти суток 25

Оформление выездной визы 70

Оформление визовой поддержки за одного человека 5

Выдача свидетельства на возвращение на родину для граждан Кыргызской Республики (СВР) 10

Оформление документов граждан Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 500

Оформление документов о выборе гражданства ребенка 10

Установление гражданства Кыргызской Республики

(установление факта принадлежности к гражданству Кыргызской Республики) 10

-для граждан КР

-для иностранных граждан 50

Регистрация записей актов гражданского состояния:

- регистрация заключения брака и выдача свидетельства о браке; 10

- расторжения брака во внесудебном порядке и выдача

свидетельства о расторжении брака (с каждой из сторон); 50

- регистрация и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества; 10

- регистрация рождения и выдача свидетельства о рождении 10

За легализацию каждого документа, выданного государственными органами

Кыргызской Республики и иностранного государства: 350 5

физических лиц - граждан Кыргызской Республики

физических лиц - граждан иностранного

государства и лиц без гражданства 3500 50

юридических лиц 7000 100

За легализацию каждого документа физических лиц, в которых

совместно указаны граждане КР и иностранного государства 1400 20

Нотариальные действия, совершаемые загранучреждениями

Кыргызской Республики 10

Источник: Кабар