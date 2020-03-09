Толубаю Салиеву должность осталась от отца?

У нас есть руководители, засевшие в одном месте как на частной собственности и руководящие десятки лет, словно отцовским наследством.
У нас есть руководители, засевшие в одном месте как на частной собственности и руководящие десятки лет, словно отцовским наследством. В эту прослойку можно внести руководителя Айдаркенского ртутного комбината Сымак Толубая Салиева. До сих пор не прекратились длинные разговоры, слухи об этом герое. Не говоря о другом, хотя сказаны сомнительные факты о затхлых коррупционных делах в том месте, а он в образе вечного хана управляет им много лет. Нам странно, что Толубай Салиев сидит в седле, не шелохнувшись. Почему не проверяют соответствующего руководителя как Салиев, за которым тянется подозрительное слово? Обычно моментально придавливающие от шороха «доходное место» силовые органы молчат вопреки сказанным словам о Салиеве? Или этот тип смазал и правоохранительным органам испорченные глотки? Нам тоже надо продолжить в этом отношении собственное расследование, сорвать маску с Салиева.
Источник: газета «De факто» №9 от 06.03.2020/стр.3
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