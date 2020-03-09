В Кыргызстане сегодня для медиков будет выходной

В Кыргызстане сегодня, 9 марта, для медицинских работников будет выходным днем.

Как сообщает Минздрав, это связано с тем, что Центры семейной медицины и больницы работают по шестидневному графику.

Источник: Кабар