В некоторых районах Бишкека с 9 по 13 марта не будет газа

В некоторых районах Бишкека с 9 по 13 марта не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах г. Бишкек:

- с 9 по 13 марта в жилом массиве Красный Строитель;

- с 9 по 13 марта в районе, ограниченном отрезками улиц: А.Джаманбаева, Гагарина, Островского, пер. Островского, Бакаева, Алтымышева, пр. Мира, Минина, р. Ала-Арча, Табалдиева.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.

Источник: Кабар