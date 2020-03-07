Абылгазиев поручил доработать План антикризисных мер в связи с коронавирусом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу подготовки Плана антикризисных мер, направленных на минимизацию влияния коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу подготовки Плана антикризисных мер, направленных на минимизацию влияния коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба правительства. В ходе совещания Абылгазиев особо подчеркнул, что План должен включать в себя перечень конкретных краткосрочных и долгосрочных мероприятий.

«Первоочередные задачи, которые стоят перед Правительством, понятны. Мы должны мобилизовать все усилия для того, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости и неоправданного роста цен на них. Второй блок – это защита бюджета. Необходимо предусмотреть весь алгоритм действий для покрытия возможных выпадений доходов в связи с вынужденными мерами, вызванными вспышкой коронавирусной инфекции. Несмотря на возникшие трудности, государство должно выполнить все социальные и другие обязательства перед гражданами в полном объеме и по всем направлениям. Для этого должны быть предусмотрены и меры по оптимизации расходов», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр также отметил, что в Плане должна отражаться реальная картина рынка, в том числе с учетом возможностей отечественного бизнеса.

«Государственным органам стоит более активно подключать представителей бизнес-сообщества к совместному поиску эффективных путей решения возникающих проблем. Необходимо обеспечить тесную и скоординированную работу с международными партнерами в целях принятия эффективных антикризисных мер и рационального использования имеющихся ресурсов. Учитывая сказанное, поручаю в оперативном порядке доработать План антикризисных мер с учетом высказанных замечаний и предложений, а также усилить мониторинг цен на продуктовых рынках и в розничной сети», – подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что в ходе заседания Совета безопасности Кыргызской Республики Президент Сооронбай Жээнбеков рекомендовал Правительству тщательно анализировать ситуацию и реализовать комплекс мер поддержки бизнеса, а также, наряду с возникшими рисками и проблемами, рассмотреть и открывающиеся возможности для отечественных предпринимателей.

Источник: Кабар