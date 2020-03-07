(Видео) Самую красивую заключенную выбрали в женской колонии №2 в селе Степном

Участницы конкурса смастерили все наряды собственными руками

В женской исправительной колонии №2 в селе Степном Чуйской области прошел конкурс красоты. В нем участвовали четыре девушки, представлявшие четыре отряда исправительного учреждения.

По словам конкурсанток, все наряды и реквизиты для выступлений девушки делали собственноручно.

В ходе конкурса девушкам было необходимо презентовать себя, продемонстрировать свои творческие способности, а также продефилировать в красивых платьях.

По итогам конкурса первое место заняла Кундуз. Она уже второй год становится первой красавицей колонии.

Источник: vesti.kg