(Видео) Самую красивую заключенную выбрали в женской колонии №2 в селе Степном

Участницы конкурса смастерили все наряды собственными руками
В женской исправительной колонии №2 в селе Степном Чуйской области прошел конкурс красоты. В нем участвовали четыре девушки, представлявшие четыре отряда исправительного учреждения.
По словам конкурсанток, все наряды и реквизиты для выступлений девушки делали собственноручно.
В ходе конкурса девушкам было необходимо презентовать себя, продемонстрировать свои творческие способности, а также продефилировать в красивых платьях.
По итогам конкурса первое место заняла Кундуз. Она уже второй год становится первой красавицей колонии.
Источник: vesti.kg
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