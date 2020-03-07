Президент Сооронбай Жээнбеков навестил семью Чынгыза Айтматова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии Международного женского дня навестил семью писателя Чынгыза Айтматова.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии Международного женского дня навестил семью писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства поздравил супругу писателя — Марию Айтматову с весенним праздником. Он пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.
Глава государства в домашней обстановке пообщался с близкими Айтматова. Сын писателя — Эльдар Айтматов рассказал о планах по реконструкции дома-музея Чынгыза Айтматова, а также о текущей деятельности и планах Национальной академии «Манас» и Айтматова, вице-президентом которой он является.
Источник: Кабар
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