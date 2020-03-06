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Цель реформ – завоевание доверия народа

5 марта президент Сооронбай Жээнбеков поздравил работников судебной системы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

«Проводимая в стране судебно-правовая реформа направлена на создание справедливого, независимого судебного корпуса, способного эффективно защищать права граждан и обеспечить верховенство закона.

Успех данной реформы зависит от установления судебной системы, которой будут доверять кыргызстанцы, формирования ее как последней инстанции, обеспечивающей безупречное соблюдение прав граждан, отвечающей требованиям общества, а также способной стоять на страже национальных интересов.

Уверен, что своим ответственным отношением к возложенным на вас высоким и почетным судейским обязанностям, вы оправдаете надежды народа на справедливость и соблюдение законов», — говорится в обращении.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №17 от 06.03.2020 / стр. 2

           

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