Коронавирус придавит Кыргызстан

Каких только болезней не видело человечество с появления на белый свет.

Видело и чуму, уничтожившую города и села, но находит путь, изобретает лекарства.

По моему личному наблюдению, сегодня переполошивший мир вопрос коронавируса, о котором говорят через слово, по сравнению со СПИДом, против которого до сегодняшнего дня не найдено лекарства, наверное, обойдется гораздо легче в плане угрозы человеческой жизни. Всего-то коронавирус проявляет способность к быстрому заражению наподобие гриппа.

Если верить информации, сегодня коронавирусом болеет около 100 тысяч человек в мире. Умерших от болезни примерно 4 тысячи. Выздоровевших около 60 тысяч. Следовательно, угроза смертности от болезни в пределах 4% (повторю, если статистические данные достоверны).

Из-за этого появляется мысль: или не дается точной информации о коронавирусе, или мировые СМИ подобно «испорченному телефону» вносят излишнюю суматоху при разъяснении, поэтому мировое сообщество взбудоражено искусственной опасностью. В противном случае при взгляде на процентное соотношение угрозы жизни человека 4% это не тот показатель, от которого можно чересчур запаниковать от страха.

Как обычно ежегодно все люди болеют известными простудными болезнями различных форм, и когда доходит до запущенной формы, или при снижении иммунитета, в зависимости от возраста, количество умерших составляет около 3-4%. Но этому не придается значения, так как нигде не берутся для статистики и не подсчитываются. Во-вторых, когда грипп, ОРВИ обостряют старую болезнь у людей, и они умирают, то считаются умершими от той старой болезни.

Вот почему надо бы раскрыть истинное лицо этой болезни коронавируса, провести обсуждение на каком-то большом межгосударственном собрании. Иначе эта болезнь ведет все государства мира к кризису мировой экономики. Если начнется мировой экономический кризис, то он придавит в первую очередь такие государства как наше со слабой экономикой. Резко ухудшится жизнь народа. Влияние экономической бедности на жизнь человека будет не меньше, чем заражение коронавирусом. Нанесет ущерб отношениям между государствами. Усиливаясь, это может нарушить мировое спокойствие. Эта сторона превращается в дело, над которым следует глубоко подумать. От того, что каждый день СМИ будоражат «количество заразившихся достигло столько-то тысяч, столько-то умерло», не будет найдено лекарство от болезни, и не вылечатся. Не понимаю, чего ждут руководители государств мира.



Источник: media-center.kg