Бекешев: Законом об НПО могут воспользоваться ОПГ

В случае принятия закона, связанного с деятельностью неправительственных организаций, им могут воспользоваться в плохих целях организованные криминальные группы, может актуализироваться вопрос безопасности.
В случае принятия закона, связанного с деятельностью неправительственных организаций, им могут воспользоваться в плохих целях организованные криминальные группы, может актуализироваться вопрос безопасности. Такое мнение радио «Азаттык» выразил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев:
«В Кыргызстане существует проблема безопасности. Так, ОПГ, имея доступ к открытой информации по финансовым средствам какой-либо неправительственной организации, может совершить разбойное нападение».
Как добавил Бекешев, инициированный законопроект входит в противоречие нормам закона о коммерческой тайне, отдельным связанным с бухгалтерией положениям конфиденциального характера Налогового кодекса.
В Жогорку Кенеше 4 марта в первом чтении был принят проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы
«О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».
В случае принятия закона некоммерческие организации обяжут ежегодно предоставлять отчет по финансовым вопросам в форме, установленной правительством. В случае неисполнения данного требования, предусмотрено привлечение к ответственности в рамках закона.
В Кыргызстане попытки взять под контроль деятельность НПО предпринимались в 2014 году, но они тогда не увенчались успехом.
В прошлом году Евросоюз отметил положительные стороны роли гражданского общества в Кыргызстане, выразив обеспокоенность призывами усилить контроль за финансированием НПО.
Источник: «Азаттык»
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!