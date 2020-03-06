Бекешев: Законом об НПО могут воспользоваться ОПГ

В случае принятия закона, связанного с деятельностью неправительственных организаций, им могут воспользоваться в плохих целях организованные криминальные группы, может актуализироваться вопрос безопасности.

В случае принятия закона, связанного с деятельностью неправительственных организаций, им могут воспользоваться в плохих целях организованные криминальные группы, может актуализироваться вопрос безопасности. Такое мнение радио «Азаттык» выразил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев:

«В Кыргызстане существует проблема безопасности. Так, ОПГ, имея доступ к открытой информации по финансовым средствам какой-либо неправительственной организации, может совершить разбойное нападение».

Как добавил Бекешев, инициированный законопроект входит в противоречие нормам закона о коммерческой тайне, отдельным связанным с бухгалтерией положениям конфиденциального характера Налогового кодекса.

В Жогорку Кенеше 4 марта в первом чтении был принят проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы

«О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

В случае принятия закона некоммерческие организации обяжут ежегодно предоставлять отчет по финансовым вопросам в форме, установленной правительством. В случае неисполнения данного требования, предусмотрено привлечение к ответственности в рамках закона.

В Кыргызстане попытки взять под контроль деятельность НПО предпринимались в 2014 году, но они тогда не увенчались успехом.

В прошлом году Евросоюз отметил положительные стороны роли гражданского общества в Кыргызстане, выразив обеспокоенность призывами усилить контроль за финансированием НПО.

Источник: «Азаттык»