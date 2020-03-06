40 айыл окмоту выйдут из-под дотаций

В стране имеется 465 айыл окмоту, из них почти 90% сидят на дотации.

В стране имеется 465 айыл окмоту, из них почти 90% сидят на дотации. Это означает нелегкую ношу без того дырявому бюджету. В каждом из айыл окмоту работает минимум 10 сотрудников, для которых все полностью финансируется из государственной казны, начиная с бумаги, ручки вплоть до зарплаты, служебных машин. В то же время известно, что айыл окмоту продают каждую справку по 20 сомов. Видимо, правительство намерено прекратить такое дармоедство, перевести айыл окмоту на самофинансирование.

Приоритетные запланированные обязательства на 2020 год должны исполняться не для «галочки» лишь, а иметь определенный курс, принося результат. Об этом сказал премьер-министр М.Абылгазиев на совещании по исполнению плана первоочередных мероприятий Кыргызской Республики на 2020 год.

«План нынешнего года состоит из основных обязательств, воздействующих на развитие всей страны. Возьмем социальное направление. Мы поставили цель улучшить уровень жизни населения. Это в первую очередь увеличение зарплат, пособий, пенсий, защита института семьи и детей, безопасность граждан. Еще одна наша цель связана с этим обязательством – развитие регионов, сокращение миграции, строительство дорог, детских садов, школ, усовершенствование энергетической отрасли. Необходимо повысить экономическую активность регионов. Речь идет о поддержке бизнеса в регионах, создающего дополнительные рабочие места», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как отметил глава правительства, в 2020 году стоит обязательство вывести из-под дотаций 40 айыл окмоту.

Источник: газета «Жаны ордо» №5 от 06.03.2020/стр.2