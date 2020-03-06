Табылды Акеров, политолог, кандидат исторических наук: «Лидер партии зависим от состоятельных людей»

В том числе изменения в Закон «О политических партиях».

— Господин Табылды, воплотится ли в жизнь план президента по установлению политической конкуренции между партиями?

— Будучи в парламенте президент Сооронбай Жээнбеков заявил: «Рассмотрите и примите все необходимые законы». В том числе изменения в Закон «О политических партиях». По словам президента, основной задачей правительства является проведение парламентских выборов по принципам демократии. Второй вопрос – формирование качественного парламента. Эти два вопроса остаются самыми актуальными. После слов президента общественность надеется, что следующий парламент качественно вырастет. Качество парламента упало из-за того, что Атамбаев привел туда партии-клоны. Жогорку Кенешу следует теперь принять необходимые законы и улучшить ситуацию.

— Президент сказал: «Сделаем так, чтобы партийный лидер не решал – кому отдавать мандат». Найдут ли эти слова поддержку в парламенте и в обществе? Или зазнавшиеся лидеры будут делать все по-своему?

— Я думаю, что эти слова найдут поддержку. Потому что сами депутаты парламента не хотят быть зависимы от лидера. Они в первую очередь должны быть заинтересованы.

— Почему в парламенте уже пятый месяц не рассматривается новый закон о партиях, призванный повысить ответственность партий?

— Срок этого парламента истекает. Наверное, хотят отложить вопрос следующему парламенту. Такие разговоры ходят среди политиков.

— Почему большинство хочет, чтобы такой закон работал на следующих, а не на предстоящих выборах?

— Атамбаев привел в парламент 4 партии-клоны. Сегодня они намерены участвовать на парламентских выборах. Если в парламент придут новые партии, то они примут новые законы.

— Должен ли пороговый барьер на выборах составляет 7%? Или это высокая планка для партий Кыргызстана?

— Я до этого всегда говорил, что 7% — оптимальный вариант. Но если взглянуть на последние процессы, то нам подойдет и 5%. Потому что при 7% барьере женская квота будет увеличена до 30%. Другими словами, каждый третий кандидат должен быть женщиной. Эта норма делает партии зависимыми от олигархов. Потому что только считанные кандидаты-женщины являются бизнесменами. Женщин будет много, но их возможности отличаются. Не все могут выложить 200 тысяч. Я думаю, эту норму нужно пересмотреть.

— Какие еще нормы в законе могут помещать здоровой конкуренции политических партий?

— Помимо этого политические партии оставляют огромную сумму в качестве залога при участии в выборах. А большой размер залога делает партии зависимыми от олигархов. Тем труднее интеллигенции попасть в парламент. Лидерам партии нужны деньги на рекламу и они не будут заинтересованы в том, чтобы включить в список интеллигенцию. Эти же лидеры берут на себя обязательство провести партию в парламент. Так они впадают в зависимость состоятельным людям.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 04.03.2020 / стр. 7