Алмазбек Токторов, депутат ЖК от фракции «Кыргызстан»: «Не стали бы заниматься провокацией те, кто поддерживает Садыра Жапарова»

Министерство внутренних дел утверждает, что участвовало около 1 тысячи человек.

— Алмазбек Сатиевич, какие впечатление у вас остались от митинга, который прошел в понедельник на центральной площади?

— Министерство внутренних дел утверждает, что участвовало около 1 тысячи человек. Я думаю, что из них только 300 действительно были озабочены судьбой Садыра Жапарова. А были там любители острых ощущений и зеваки. Участвовали провокаторы, которые готовы были в случае чего воспользоваться ситуацией. Кто-то заплатил деньги женщинам, которые пришли к ограде «Белого дома» и подняли руку на сотрудников Жогорку Кенеша. Потому что некоторые из этих женщин позднее засветились в суде Атамбаева. О чем это говорит? У нас есть провокационные группы, которые готовы за деньги занять любую сторону.

— Какие меры нужно принять в отношении таких групп?

— Сейчас применяются санкции в соответствии с кодексом. Я не знаю, будут ли они оштрафованы или будут приняты административные меры. Но я думаю, что нужно принять жесткие меры. Не пошли бы на такие провокации люди, вышедшие отстаивать интересы Садыра Жапарова. Ведь в итоге, была оказана медвежья услуга.

— Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане?

— Месяц назад я говорил, что нет оснований для беспокойств. С тех пор ситуация изменилась. Сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит, что ситуация тревожная. Конечно, паниковать нельзя, но правительство должно принять меры. Нельзя пускать наших граждан в страны, где идет эпидемия. Если и у нас случится вспышка, то у правительства может не хватит сил на ведение борьбы. Это негативно скажется и на экономике.

Источник: газета «Азия news» №9 от 05.03.2020 / стр. 9