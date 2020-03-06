Нарбаев собрался идти на гонки

Нецелесообразно знакомить общественность с Каныбеком Нарбаевым – выходцем из Аксы, стоящим во главе крепких джигитов.
Он некогда руководил Агентством по архитектуре и строительству страны, и хотя не находится во власти, но показывает высокий пример служения народу. Не будем останавливаться на мелких подробностях. Скажем по существу, наш Каке сейчас усиленно готовится к предстоящей парламентской гонке. В эти дни ведет переговоры со всеми политическими силами, а с подчиненным проектным институтом Ак-Башат достойно проводит работы по проектированию, строительству ряда социальных зданий в регионах страны, получая благодарность народа. Мы обрадовались, услышав, в частности его утверждение, подкрепленное серьезными мероприятиями, о необходимости обеспечения всех отдаленных сел современными спортивными залами, причем, не оставляя это на словах, а реализуя на практике. Мы намерены в следующих номерах понемногу повествовать о выполняемых работах Каныбека мырзы, без хвастовства старающегося для народа-земли. К тому же для нашего народа тоже гордость, когда столь высокоуважаемые населением джигиты поднимают головы.
Источник: газета «De факто» №9 от 06.03.2020/стр.3
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