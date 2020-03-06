В Кыргызстане начнут производить медицинские маски

В Кыргызстане планируют наладить производство медицинских масок.
В Кыргызстане планируют наладить производство медицинских масок. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.
По его словам, из Ирана скоро поступит специальное оборудование для производства масок. Толо Исаков заявил, что сейчас проблем с медицинскими масками в заведениях здравоохранения нет. Но в аптеках наблюдается дефицит.
Замминистра добавил, что на границе задержали около 1,5 миллиона масок, которые пытались вывезти из страны. Решается вопрос их конфискации.
Источник: elgezit.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!