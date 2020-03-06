В Кыргызстане начнут производить медицинские маски

В Кыргызстане планируют наладить производство медицинских масок.

В Кыргызстане планируют наладить производство медицинских масок. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, из Ирана скоро поступит специальное оборудование для производства масок. Толо Исаков заявил, что сейчас проблем с медицинскими масками в заведениях здравоохранения нет. Но в аптеках наблюдается дефицит.

Замминистра добавил, что на границе задержали около 1,5 миллиона масок, которые пытались вывезти из страны. Решается вопрос их конфискации.

Источник: elgezit.kg