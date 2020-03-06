Юрист: «Выборы в Оше можно уже признавать недействительными»

Наблюдатели в Оше обеспокоены криминогенной обстановкой.

Наблюдатели в Оше обеспокоены криминогенной обстановкой. Об этом сообщил «Кактусу» глава «Коалиции за гражданское общество» Эрик Ирискулбеков. По неофициальным данным, за каждым избирательным участком от отдельных партий закреплены какие-то спортсмены и лица, которые могут быть связаны с ОПГ.

«Кроме того, стоит вопрос по поводу прописок. Как вы знаете, по закону если даже выявлен подкуп одного избирателя, итоги выборов на конкретном участке признаются недействительными. Сейчас же говорят о том, что в Оше приписаны перед выборами 40 тысяч человек. По сути, это карманные избиратели — люди, которые подверглись манипуляциям. А если мы говорим о 40 тысячах избирателях, то в принципе итоги выборов уже недействительны», — высказался Ирискулбеков.

Он задается вопросом, кто будет нести ответственность за приписки граждан.

«ЦИК и ГРС должны были урегулировать проблему. Мы еще в 2016 году поднимали вопрос об этом, когда выяснилось, что на выборах в горкенеш Токмака системный администратор прописал где-то 1 тысячу 500 человек. Было даже особое мнение некоторых членов ЦИК о том, чтобы признать итоги выборов на некоторых участках недействительными. За четыре года ЦИК и ГРС должны были устранить нарушения. Но мы видим бездействие ответственных госорганов, что привело к ситуации, когда выборы могут оказаться нелегитимными. А если мы ставим вопрос о легитимности выборов, то это может привести к большим социально-политическим последствиях», — считает юрист.

Ранее лидер партии «Тилектештик» Тологон Келдибаев тоже говорил, что легитимность предстоящих выборов вызывает сомнения.

Источник: газета «Кабар-Инфо» №7 от 05.03.2020 / стр. 4