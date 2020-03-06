Максат ажы Токтомушев, муфтий: «Для нас воля Аллаха важнее просьбы власти»

Отвечу в резкой форме – это невозможно и неправильно.

— Господин Максат, Министерство здравоохранения в целях предотвращения распространения коронавируса рекомендует мусульманам совершать пятничный намаз дома, а не в мечети. Как вы это прокомментируете?

— Отвечу в резкой форме – это невозможно и неправильно. Все мусульмане ждут пятницу, чтобы совершить намаз. Мы не можем просить или запрещать им приходить на намаз в этот день. Пятничный намаз сам по себе должен совершаться в мечети, коллективно, а не дома. В обычные дни в мечетях не собирается столько человек. Боящиеся Аллаха мужчины мусульмане с радостью идут в этот день в мечеть. По шариату им нельзя этого запрещать.

— Из Министерства здравоохранения сообщили, что проведут с вами переговоры по этому поводу.

— Для нас воля Аллаха важнее просьбы министерства. Конечно, мы не против профилактики распространения вируса. Но нельзя полагать, что вирусом можно заразиться только во время пятничного намаза. Всем нам будет хорошо, если каждый человек будет мыслить позитивно и быть осмотрительным.

P.S. Интересно смотрелось, как муфтий Максат ажы Токтомушев сказал, что невозможно запретить собираться на пятничный намаз. То ли он проигнорировал законы Кыргызстана, то ли хочет сказать – если вымрете – вымирайте, но во время совершения намаза. Разве муфтий не знает, что у нас не исламское государство, а светское? Удивительно.

В то же время возникает мысль – не хотят ли они намекнуть, что они являются одной из ветвей власти?

Источник: газета «Кабар-Инфо» №7 от 05.03.2020 / стр. 7