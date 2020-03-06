В Бишкеке запрещено проводить митинги до 1 июля

Первомайский районный суд Бишкека признал законным решение Первомайского акимиата по ограничению митингов с 4 марта по 1 июля 2020 года.

Первомайский районный суд Бишкека признал законным решение Первомайского акимиата по ограничению митингов с 4 марта по 1 июля 2020 года. Как говорится в решении акимиата, к ним поступают уведомления от различных граждан и организаций о проведении мирных собраний на центральных улицах, возле зданий государственных и муниципальных учреждений, площадей.

«Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, в итоге происходят массовые беспорядки, создаются заторы, помехи движению транспорта», — говорится в документе.

Другой причиной запрета митингов акимиат объяснил ситуацией с коронавирусом.

«Гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей, ограничить проведение мероприятий с участием большого количества людей», — говорится в сообщении.

Сегодня, 5 марта, Первомайский акимиат обратился в суд. В результате Первомайский районный суд признал решение законным и обоснованным.

Ранее инициативная группа и кризисный центр «Шанс» уведомили муниципалитет о намерении провести в Бишкеке 8 марта марш против насилия в отношении детей и женщин. Марш должен был состояться на территории Первомайского района. Исходя из решения суда, марш запрещен.

Источник: Баракелде