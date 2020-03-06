Когда Медер Ирсалиев избавится от подчиненных «аппендиксов»?

Как же так, руководитель Социального фонда страны Медер Ирсалиев не может принять мер к своим слабым руководителям, работающим в регионах? Мы к тому, что на собрании главы правительства руководители региональных отделов Социального фонда стояли, не зная, сколько в их ведении имеется пенсионеров.
Как же так, руководитель Социального фонда страны Медер Ирсалиев не может принять мер к своим слабым руководителям, работающим в регионах? Мы к тому, что на собрании главы правительства руководители региональных отделов Социального фонда стояли, не зная, сколько в их ведении имеется пенсионеров. Точно как первоклассники чесали себе шею. Какую же пользу стране принесет своим сегодняшним ходом Ирсалиев, не способный как руководитель вести работу, строго ставя требование?! А ведь ему следовало достойно распорядиться пришедшим благом (данным Абылгазиевым), показать себя работой. Чего можно ждать от высокого руководителя, когда подчиненные ему кадры вот так не знают простой арифметики? Будь Медер Ирсалиев знающим работу деятелем, он бы вдохнул жизнь в кадровые ходы, вырезал как «аппендицит» и выкинул вон подчиненных сотрудников, не способных озвучить простые цифры. Похоже, работающий подобным образом ваш Медер тоже изрядно опозорит Мукана Абылгазиева.
Источник: газета «De факто» №9 от 06.03.2020/стр.3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!