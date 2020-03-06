Когда Медер Ирсалиев избавится от подчиненных «аппендиксов»?

Как же так, руководитель Социального фонда страны Медер Ирсалиев не может принять мер к своим слабым руководителям, работающим в регионах? Мы к тому, что на собрании главы правительства руководители региональных отделов Социального фонда стояли, не зная, сколько в их ведении имеется пенсионеров.

Как же так, руководитель Социального фонда страны Медер Ирсалиев не может принять мер к своим слабым руководителям, работающим в регионах? Мы к тому, что на собрании главы правительства руководители региональных отделов Социального фонда стояли, не зная, сколько в их ведении имеется пенсионеров. Точно как первоклассники чесали себе шею. Какую же пользу стране принесет своим сегодняшним ходом Ирсалиев, не способный как руководитель вести работу, строго ставя требование?! А ведь ему следовало достойно распорядиться пришедшим благом (данным Абылгазиевым), показать себя работой. Чего можно ждать от высокого руководителя, когда подчиненные ему кадры вот так не знают простой арифметики? Будь Медер Ирсалиев знающим работу деятелем, он бы вдохнул жизнь в кадровые ходы, вырезал как «аппендицит» и выкинул вон подчиненных сотрудников, не способных озвучить простые цифры. Похоже, работающий подобным образом ваш Медер тоже изрядно опозорит Мукана Абылгазиева.

Источник: газета «De факто» №9 от 06.03.2020/стр.3