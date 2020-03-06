Нет необходимости переходить на латиницу

«В Основном законе Кыргызстана русский язык признан официальным. Этот статус останется неизменным», — сказал президент Сооронбай Жээнбеков в интервью агентству ТАСС.

«В Основном законе Кыргызстана русский язык признан официальным. Этот статус останется неизменным», — сказал президент Сооронбай Жээнбеков в интервью агентству ТАСС.

«У нас русский язык широко применяется во всех сферах жизни. Русский язык прежде всего обеспечивает возможность для межнационального общения и ознакомления с культурой, историей, традициями наших стран и народов», — сказал Жээнбеков. По его словам, во время перекрестного года, кстати, состоится целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку русского языка.

«Благодаря хорошему знанию русского языка наши граждане более комфортно чувствуют себя в России», — отметил президент. По мнению главы государства, уровень преподавания русского языка в регионах остается проблемой. «При поддержке России мы намерены улучшить ситуацию. Также планируем внедрить международные стандарты преподавания языков в систему образования», — сказал он.

На вопрос ТАСС: «Некоторые соседние страны уже перешли или переходят с кириллицы на латинский алфавит. В Кыргызстане этот вопрос не считают актуальным?» — Жээнбеков ответил: «Насколько помню, этот вопрос поднимался еще на заре независимости республики. Но уже тогда мы сделали правильный выбор и не перешли на латиницу. Сейчас нет необходимости перехода на латиницу. Культурный и научный потенциал республики достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу».

Источник: газета «Кабар-Инфо» №7 от 05.03.2020 / стр. 4