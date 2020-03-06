Болот Темиров: Слушание по моему делу перенесли на неопределенный срок 

По словам журналиста, подозреваемые сначала признались, что выполняли чей-то заказ, но затем отказались от этих показаний
Судебное заседание по делу о нападении на главного редактора сайта Factcheck Болота Темирова перенесли на неопределенный срок. Об этом Vesti.kg сообщил сам Темиров.
Слушание должно было состояться сегодня в 9:30 в Первомайском районном суде Бишкека.
- Мое дело рассматривает судья Марат Сыдыков, который также ведет дело по событиям в Кой-Таше, - отметил он. - Я предполагаю, что из-за этого могли перенести слушание. Сегодня мы приехали на процесс, в суде нам сообщили, что подозреваемых не привезли и заседание переносится на неопределенный срок. Обещали позвонить за день до процесса.
Отметим, что очередное судебное заседание по кой-ташским событиям началось сегодня в 10:00 часов.
Болот Темиров добавил, что похищенный у него телефон правоохранители так и не нашли.
- В первичных своих показаниях подозреваемые говорили о том, что был заказчик, то есть им заплатили, - отметил Темиров. - Позже они отказались от своих слов, заявив, что сказали это под давлением. Это сейчас выделили в отдельное производство, и идет досудебное производство.
Напомним, Болот Темиров был избит 9 января рядом с офисом издания Factcheck.
Источник: vesti.kg
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