 С 8 марта казахстанские авиаперевозчики не будут вывозить из Южной Кореи граждан Кыргызстана и других стран 

Соседняя республика вводит такие меры в связи со вспышкой коронавируса
С 8 марта Казахстан в связи с предупреждением распространения коронавируса приоставливает въезд граждан КНР, Ирана и Южной Кореи.
Через два дня на воздушные судна авиакомпании AirAstana, выполняющие рейсы Сеул-Алматы, будут допускаться только граждане Казахстана. Об этом сообщил вице-министр индустрии инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, сообщает корреспондент Vesti.kg.
«В Республике Корее находится свыше 34 тысяч наших граждан. По данным посольства, обратилось порядка 500 человек. И мы должны обеспечить вылет в первую очередь своих граждан», - пояснил чиновник.
Он также рассказал о приостановке въезда в Казахстан граждан КНР, Ирана и Южной Кореи, где зарегистрировано быстрое распространение коронавируса COVID-2019.
«С 8 марта у нас приостановлен въезд из стран категории 1 (КНР, Иран и Южная Корея). В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем нашим авиакомпаниям, иностранным авиакомпаниям, что в полет по маршруту Сеул - Алматы, Сеул - Нур-Султан будут допускаться только граждане Республики Казахстан», - сообщил Берик Камалиев.
Он также рассказал, что с сегодняшнего дня приостановлено паромное сообщение для перевозки легковых автомобилей из Ирана и Азербайджана.
«С 5 марта мы приостановили обслуживание в портах Актау и Курык паромов, осуществляющих перевозку легковых автотранспортных средств с водителями из Ирана и Азербайджана. Эта мера не касается грузовых перевозок», - добавил он.
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития также отметил: ограничения коснутся и морских экипажей.
«Мы ограничили выход в портах Курык, Актау членов экипажей морских судов, осуществляющих перевоз грузов на Каспийском море», - резюмировал казахстанский чиновник.
Источник: vesti.kg
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