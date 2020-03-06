23 кыргызстанца прибыли из Южной Кореи в аэропорт Алматы

В Кыргызстан их вывезут наземным транспортом

Среди 211 пассажиров авиарейса «Сеул-Алматы» есть 23 кыргызстанца.

«Из них 93 казахстанца, 41 гражданин Узбекистана, 14 – РФ, 23 гражданина Кыргызстана, трое граждан Таджикистана. Также транзитом летят один гражданин Южной Кореи и один Австралии», - сообщил корреспонденту Vesti.kg вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

Все прилетевшие пройдут через тепловизоры и осмотр.

«Сотрудники Минздрава Кыргызстана заберут своих граждан наземным транспортом», - уточник Камалиев.

Напомним, Южная Корея стала третьей страной после КНР и Ирана, где зарегистрировано быстрое распространение коронавируса COVID-2019.

Общее число зараженных в стране выросло до 5766, число погибших достигло 35 человек.

Источник: vesti.kg