Freedom house признало Кыргызстан лидером по степени свободы в Центральной Азии

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг «Свобода в мире — 2020».

Согласно докладу, Кыргызстан признан лидером по степени соблюдения прав и гражданских свобод в Центральной Азии и с 39 баллами отнесен к категории «частично свободных стран». В этом списке стран находится еще 62 других страны мира и территории.

В докладе отмечается, что уровень свободы в Кыргызстане находится на уровне 39 баллов из 100 возможных, по уровню политических прав у республики - 12 баллов из 40, а уровень гражданских свобод — 27 из 60 баллов.

Остальные страны региона отнесены к «несвободных» странам. Так например, соседний Узбекистан набрал в списке всего 10 баллов, Казахстан - 23 балла, Таджикистан - 9 баллов. Наименьший показатель по уровню свободы оказался у Туркменистан, который набрал всего 2 балла и был отнесен авторами доклада к «несвободным странам». Стоит отметить, что в данном списке находится 48 стран и территорий.

Если сравнивать со странами СНГ, то Кыргызстан и там оказался в числе лидирующих стран. Так, например, Украина набрала 62 балла, Грузия - 61, Молдавия - 60 и Армения - 53 балла. Остальные страны СНГ набрали невысокие баллы и были отнесены к категории «несвободные страны» - Россия набрала 20 баллов, Беларусь - 19, Азербайджан - 10.

Наилучший показатель в списке как всегда у Финляндии, Норвегии и Швеции. Эти страны набрали по 100 баллов и отнесены к категории «полностью свободные страны».

В конце списка оказались Северная Корея - 3 балла, Эритрея - 2 балла, Южный Судан - 2 балла, Туркменистан - 2 балла, Сирия - 0 баллов

Источник: Кабар