В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 7 пожаров, сообщает МЧС.
По данным ведомства, в Бишкеке по ул. Ибраимова в жилом доме сгорела стена в прихожей площадью 6 кв. метров. Пострадало 5 человек, 2 из них обратились в скорую медицинскую помощь с повышенным давлением. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации.
В селе Сокулук по ул. Калинина сгорел электростолб. Причина пожара: короткое замыкание электропроводов.
В городе Кара-Балта по ул. П.Тольятти в заброшенном 2-х этажном доме сгорела одна комната и мусор общей площадью 10 кв. метров. Причина пожара уточняется.
Источник: Кабар
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