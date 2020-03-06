В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 7 пожаров

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 7 пожаров, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в Бишкеке по ул. Ибраимова в жилом доме сгорела стена в прихожей площадью 6 кв. метров. Пострадало 5 человек, 2 из них обратились в скорую медицинскую помощь с повышенным давлением. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации.

В селе Сокулук по ул. Калинина сгорел электростолб. Причина пожара: короткое замыкание электропроводов.

В городе Кара-Балта по ул. П.Тольятти в заброшенном 2-х этажном доме сгорела одна комната и мусор общей площадью 10 кв. метров. Причина пожара уточняется.

Источник: Кабар