Дело Кулматова и Ибраимова. Допрашивается представитель Минобразования

Сегодня, 6 марта, в Бишкекском городском суде продолжается слушание по делу экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраиомова.

Сегодня, 6 марта, в Бишкекском городском суде продолжается слушание по делу экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраиомова.

В ходе судебного заседания допрашивается представитель министерства образования.

Потерпевший пояснил, что в итоге строительства школы в Ак-Орго был причинен ущерб примерно на 94 млн сомов.

«3 января 2014 года было проведено совещание правительства, где обсуждалось распределение грантовых средств TBEA. Из этих средств предусматривалось 2 миллиона долларов США на строительство двух школ. 30 мая министерством было предложено строительство двух школ в Чуйской и Ошской областях. В итоге деньги ушли на строительство школы в жилом массиве Ак-Орго. Это случилось в связи с тем, что мэр попросил у президента направить грантовые средства на строительство школы в Бишкеке. В итоге был причинен ущерб государству в размере 94 миллионов сомов», - сообщил представитель министерства образования.

Напомним, бывший мэр столицы Кубанычбек Кулматов приговорен к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Албек Ибраимов приговорен к 15 годам лишения свободы за совокупность преступлений при строительстве школы в Калыс-Ордо, коррупцию с земельными участками и растрату средств ТНК «Дастан».

Остальные обвиняемые приговорены к штрафам и освобождены из-под стражи в зале суда.

Окончательное обвинение по статье 303 (коррупция) предъявлено бывшим мэрам г.Бишкек К.Кулматову и А.Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС мэрии г.Бишкек С.О. и руководителям частных компаний К.Ш. и С.А. Ущерб государству по уголовным делам, по которым проходит экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, оценивается в 94 млн 884 тыс. сомов.

По версии следствия бывшие чиновники при строительстве школы в новостройке «Калыс-Ордо» г.Бишкек умышленно допустили необоснованное завышение объемов работ.

Кроме этого, Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земель.

Источник: Кабар