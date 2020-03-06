В Кыргызстане в связи коронавирусом создан еще один штаб

Как сообщает аппарат правительства, создан Республиканский штаб по реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков, в том числе в связи с ситуацией по распространению коронавируса, и стимулирование экономического развития.

Как сообщает аппарат правительства, создан Республиканский штаб по реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков, в том числе в связи с ситуацией по распространению коронавируса, и стимулирование экономического развития. Республиканский штаб возглавляет вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Пятого марта состоялось первое заседания штаба, в ходе которого были рассмотрены и определены ключевые задачи и вопросы, стоящие перед штабом. Профильным государственным органам дан комплекс поручений по разработке и утверждению плана мероприятий по минимизации последствий от внешних шоков и стимулированию отечественных производителей

Штаб создан по рекомендации Совета безопасности от 3 марта. В состав штаба вышли полный состав правительства, руководители фискальных органов, все полпреды правительства в областях, мэры городов Бишкека и Оша.

В связи с усилением угрозы распространения коронавируса была закрыта граница между Кыргызстаном и Китаем. Эксперты отмечают, что это негативно повлияет в экономическом плане.

Источник: «Азаттык»