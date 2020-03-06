В Кара-Балте изъяты более 2 тысяч бутылок алкоголя без лицензии на продажу

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе совместных мероприятий с ГСБЭП в торговом объекте «Яр-Марка», расположенном в городе в городе Кара-Балте Чуйской области, выявили факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии на продажу.

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе совместных мероприятий с ГСБЭП в торговом объекте «Яр-Марка», расположенном в городе в городе Кара-Балте Чуйской области, выявили факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии на продажу. Об этом сообщили в ГНС КР.

В результате изъяты 2 тысячи 267 бутылок алкогольной продукции в ассортименте.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия досудебного разбирательства.

Источник: Элгезит