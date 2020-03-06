В регионах фермеры жалуются на жесткие условия получения льготных кредитов

«Для чего такие жесткие условия? Как выживать сельчанам? Как фермерам засеивать поля, если денег нет?»

«Для чего такие жесткие условия? Как выживать сельчанам? Как фермерам засеивать поля, если денег нет?»

Кыргызстанские фермеры недовольны новыми условиями выдачи льготных кредитов на сельское хозяйство. Об этом Vesti.kg рассказала депутат Фрунзенского айыльного кенеша Нургуль Усеинова.

- В нашей стране есть программа поддержки фермеров, по которой им уже много лет выдаются льготные кредиты, - напомнила она. - И раньше получить их было не сложно, чем сельчане активно пользовались. Но в этом году все изменилось - правительство внесло на рассмотрение в парламент проект постановления, по которому фермерам придется собирать большое количество документов, а не некоторые из них практически невозможно получить.

Депутат пояснила, что ранее фермерам было достаточно предоставить в залог недвижимое имущество, но сейчас кредиты разделили на три кластера в зависимости от рода деятельности. И суммы в зависимости от категорий выдаются разные.

- Ранее любой займ выдавали сроком на три года, а теперь длительность погашения кредита зависит от его суммы, - пояснила она. - Но что удивительно, от фермеров требуют предоставить контракт с предприятиями на поставку своей продукции. Однако в сельской местности те, кто держат коров, сдают в день несколько десятков молока молочникам, которые просто проезжают по домам. Естественно, что никаких договорных отношений у них нет. И понятно, что перерабатывающие предприятия не станут заключать контракты с каждым сельчанином, который сдает им молоко.

Усеинова добавила, что такие нормы ущемляют права мелких фермерских хозяйств, которые в большей мере нуждаются в кредитах.

- В проекте постановления прописано даже количество скота, необходимое для получения кредита, - посетовала она. - А если у тебя нет земли и ты хочешь ее купить, то придется даже принести документы от человека, у которого закупается корм для скота. Но кто в селе даст документы на сено, которое покупают коровам? Правительство говорит о поддержке фермеров и выделяет на это миллионы сомов из бюджета. Но на деле выходит, что нуждающиеся не смогут получить деньги.

Нургуль Усеинова поведала, что проект постановления еще не принят, но банки сейчас не выдают займы сельчанам.

- Раньше кредиты брали еще в декабре, чтобы успеть подготовиться к посевной, а сейчас уже весна, но денег у фермеров нет, - сказала она. - Кредиты выдают на деньги налогоплательщиков. Так для чего такие жесткие условия? Как выживать сельчанам? Как сейчас фермерам засеивать поля, если денег нет?

Источник: vesti.kg