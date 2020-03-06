С 23 марта 2020 года ФГИ начинает проведение электронных аукционов

С 23 марта 2020 года Фонд государственного имущества начинает проведение электронных аукционов.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
На торги выставлено более 130 объектов, свыше 6 кв. метров.
Для участия в аукционах необходимы: электронная подпись — для юридических лиц и устройство, считывающее данные биометрического паспорта — для физических лиц.
Участникам необходимо:
— для физических лиц: зарегистрироваться на портале, пройти валидацию (электронная подпись или устройство, считывающее данные биометрического паспорта), подготовить и подать заявку в соответствии с требованиями, принять участие в аукционе, подписать договор;
— для организаций — пройти регистрацию, указать объект для проведения торгов, опубликовать данные о нем, по окончании торгов подписать договор.
Источник: tazabek.kg
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