Сегодня пройдут парламентские слушания по законопроекту о внесении изменений в Кодекс КР о нарушениях и закон об автодорогах

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня, 6 марта 2020 года, проводит парламентские слушания по обсуждению законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс КР о нарушениях, в закон КР «Об автомобильных дорогах»)».
Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня, 6 марта 2020 года, проводит парламентские слушания по обсуждению законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Кодекс КР о нарушениях, в закон КР «Об автомобильных дорогах»)».
Как ранее сообщалось, законопроект направлен на обеспечение сохранности автомобильных дорог, исключение человеческого фактора в пунктах транспортного контроля путем автоматизации процессов весогабаритного контроля и искоренение коррупционных схем на пунктах транспортного контроля.
Законопроект инициирован депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики М. Маматалиевым, А. Жапаровым, А. Нурбаевым, Т. Жоробековым, З. Рысалиевым, А. Дюшалиевым, С. Келдибаевым, Н. Тотоновым, Жунус уулу Алтынбек и Ж. Акаевым.
Источник: tazabek.kg
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