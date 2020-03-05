Эмиль Токтошев, депутат ЖК от фракции «Ата Мекен»: «Я бы ногой бил пьяных женщин, пришедших к «Белому дому»

У народа есть конституционное право выходить на митинги.

— Мэрия предлагает ввести запрет на митинги. Как вы к этому относитесь?

— У народа есть конституционное право выходить на митинги. Никто не имеет права лишать такого права. Народ вправе озвучивать свое мнение и доносить его до власти. Для этого люди выходят на митинги и обращаются в СМИ. Несколько человек могут обратиться к мэрии и попросить разрешения. В ответ мэрия должна согласовать – где и когда будет проведен митинг. А вот запрещать неправильно. В Кыргызстане каждый гражданин должен беспрепятственно пользоваться своими правами. Если какие-то депутаты поддержат это предложение мэрии, то они будут неправы.

— Кого следует привлечь к ответственности за то, что митинг в поддержку Садыра Жапарова продолжился и вечером?

— По правде говоря, митинг прошел с нарушением закона. Я думаю, есть кого привлечь к ответственности. Потому что после 17.00 пошли в сторону "Белого дома", вооружившись камнями, мол, захватим власть. Был нарушен закон. Правоохранительные органы должны дать оценку событиям того дня. Не таким должен быть мирный митинг. Могли бы собраться в отведенное время, озвучить требования и разойтись.

— Был поднят вопрос женщин, которые подняли руку на некоторых сотрудников Жогорку Кенеша.

— Эти женщины очень неправильно поступили. Это позор. Пьяные женщины хватали за шкирку рядовых сотрудников, покидавших Жогорку Кенеш, били их. Если бы я был на их месте, показал бы им, бил бы ногами. Чтобы впредь такое не повторилось, их обязательно нужно найти и наказать.

— Что должна сделать власть, чтобы среди общественности не усилились протестные настроения?

— Народ не станет выходить на улицу без причины. Выходят, когда есть недовольство, когда власть не обращает внимание на их проблемы. Власть не должна доводить народ до того, чтобы они вынуждены были выходить на митинг. Если народ вышел на митинг, то обязательно должен выйти представитель власти или правительства, выслушивать требования, объяснить, по какой причине те или иные требования невыполнимы. Должен быть обмен мнениями. Это в какой-то степени сблизит с народом.

— Господин Эмиль, гражданин Касымбеков утверждает, что вы отобрали у него фирму, которая сейчас принадлежит вашей жене. Это правда?

— Рысгуль Акимжанова, гендиректор компании "Бай элим" является моей женой. А Кенешбек Касымбеков — один из рядовых клиентов. Он взял товар на 11 млн 162 тысячи сомов, раздал, но деньги не вернул. Поэтому компания подала иск на Касымбекова. Во всех судебных инстанциях победила компания "Бай элим". Суд обязал его выплатить упомянутую сумму. Поэтому он озвучивает ложные обвинения. С тех пор как я стал депутатом, он несколько раз пытался обвинить меня в присвоении, шантажировал. Но он не добьется желаемого. Компания работает в рамках закона. Он обязан выполнить решение суда и выплатить компенсацию.

Источник: газета «Азия news» №9 от 05.03.2020 / стр. 2