Нужно привлечь богачей к вопросу границ…

Постоянно шумим о том, что границы у нас ненадежны.

Постоянно шумим о том, что границы у нас ненадежны. Да, это стопроцентная правда. На протяжении 30 лет ни одному правителю не удавалось урегулировать эту актуальную проблему. Напротив, Акаев и Бакиев настолько безразлично относились к этому вопросу, что были изгнаны из страны. И сейчас на отдаленных рубежах вспыхивают конфликты и плохо то, что они заканчиваются человеческими жертвами. Проявивший несостоятельность бывший заместитель главы правительства Жениш Разаков был вынужден написать заявление об отставке. В эти дни он вовлечен в судебные разбирательства. А ведь знающие свое дело чиновники не опозорились бы так.

Бесполезно повторяться. Можно найти способ решить проблему на границе. Например, достаточно будет 2-3 нашим богачам раскошелится, как финансовая часть вопроса разрешится и ситуация на границе не будет настолько накаляться. Конечно, такую отмашку должны сделать сотрудники аппарата, как волю первого человека в государстве. Иначе никто не зашевелится. У нас уже многовато богачей, которые проглатывают все, что попадается под руку, словно «драконы». Эти люди потратят деньги на выборы. Простым гражданам было бы лучше, если бы эти миллионы были направлены на границу. Было бы хорошо, если бы это наше предложение шепнули на ухо президенту те, кто отвечает за информацию в «Белом доме». Но мы сомневаемся…

Источник: газета «Ачык Соз» №4 от 05.03.2020 / стр. 2