Якобы фракция «Ата Мекен» проделала эффективную работу

Омурбек Текебаев заявил, что фракция партии «Ата Мекен» проделала эффективную работу в Жогорку Кенеше.

А на деле «ата-мекеновцы» выполнили только 4,35% из 92 обещаний. В 2016 году у Текебаева возникли разногласия с тогдашним президентом Атамбаевым и его партия ушла в оппозицию. С тех пор были возбуждены уголовные дела в отношении Атамбаева, Саляновой, Шыкмаматова. Атамбаев осужден по статье «Коррупция», а Салянова лишилась мандата. Шыкмаматов же по собственному желанию сдал мандат…

Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6