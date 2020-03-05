«Эмгек» высунул нос в Оше

Шесть лет назад, когда избирали депутатов в местные кенеши, Аскар Салымбеков со своей партией «Эмгек» уделил особое внимание жителям города Токтогула.
Но в итоге эта партия осталась без единого мандата. Как оказалось, народу не нравится, когда партия излишне активничает.
Эта партия высунула свой нос в городе Оше, ближе к выборам, назначенным на 12 апреля. По всей видимости, сговорчивые уговорили господина Аскара. В этом городе хватает тех, кто будет говорить «дай». Они останутся недовольны, если не «согреть им ладони». Они пройдут мимо, если в плове будет много риса, нежели мяса. Очевидно, партия может считать за победу получение хотя бы двух мандатов. Вряд ли что-то останется после лояльных к власти партий, которые сейчас сильны. Все интересное впереди…
Источник: газета «Ачык Соз» №4 от 05.03.2020 / стр. 3
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