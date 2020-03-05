Шыкмаматов: «Играют с огнем, желая запретить митинги»

Политик Алмамбет Шыкмаматов воспринял как заигрывание с огнем желание Бишкекской мэрии запретить проведение митингов в столице.

Экс-депутат считает, что такая инициатива усилит напряжение:

«Такие действия мэрии неправильны. Такое ощущение, что хотят бросить рубашку в огонь, желая избавиться от вшей. Да, на недавнем митинге были случаи, когда участники выходили за рамки. Но запретить митинги, сославшись на это – заигрывание с огнем. Как они посмеют перешагнуть через Конституцию и законы, ограничив права граждан? Народ высказывает свое недовольство на митингах, их нельзя ограничивать. Я тоже в свое время проводил митинги, и мы обращали особое внимание на чистоту и безопасность. Работала специальная группа против провокаторов. А недавний митинг вышел из-под контроля, каждый говорил что хотел и пересекал черту», — сказал Шыкмаматов.

По словам политика, он побывал на малой родине в Нарыне, встретился с жителями регионов. Он отметил, что настроение у народа хорошее.

Источник: газета «Супер-Инфо» №905 от 05.03.2020 / стр. 4