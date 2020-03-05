Попытались вывести 1 млн медицинских масок…

Была предпринята попытка вывести контрабандным путем из Кыргызстана 1 млн медицинских масок.

Об этом стало известно на недавнем заседании республиканского штаба по предотвращению проникновения в страну коронавируса и дальнейшего распространения.

Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6