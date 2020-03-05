«Теневое мировое правительство, или Комитет 300»

В 1968 году в столице Италии Риме со всего мира собрались 100 известных ученых, общественных деятелей и создали общественную организацию «Римский клуб».

Главной целью означенного клуба было решение серьезных тревожащих проблем человечества, желающего знать, что есть полезного и вредного от ускоренного научно-технического прогресса.

Деятели, входящие в клуб, пришли к выводу, что с ростом научно-технического прогресса природные богатства планеты Земля подвергаются нанесению небывалого ущерба и обратились к странам планеты, в особенности, к алчным индустриально развитым государствам с Обращением: «Если вы будете использовать природные ресурсы матери-земли с неограниченным хищничеством, то будущим поколениям придется очень тяжело, поэтому пользуйтесь этим богатством только по необходимости и экономно».

По справедливости, это была глобальная проблема. Нынешний термин «глобализация» имеет один корень с тогдашней концепцией «глобализма», подразумевающей жадность и хищничество богатых стран. Смысл призыва Римского клуба к «экономному использованию» природы крупные, богатые государства исказили и вывернули, они не стали трогать природные ресурсы в своих странах, и начали хищнически грабить ресурсы других бедных стран.

Не будем далеко ходить за примером, укажем, как канадская компания «Кумтор Оперейтинг Компани» использует наше золоторудное месторождение «Кумтор». И у США, и у Канады есть свои природные богатства, однако, начиная с древесины и кончая нефтью и металлом, они берут дешево у других бедных государств. Они не прикасаются к собственным месторождениям и лесам, так как берегут на будущее свои природные ресурсы. Вот об этом написал книгу «Комитет 300» Джон Колеман, еврей по национальности, проработавший 30 лет в службе внешней разведки Великобритании и в ЦРУ США.

Его сенсационная книга переведена на русский язык. Отметим, среди всех национальностей – евреев, англичан, американцев и т.д. есть гуманные люди, переживающие за будущее человечества. В книге рассказывается о 8 крупных, алчных государствах, сегодня поделивших мир: США, Канаде, Италии, Японии, Великобритании, Германии, Франции и России.

300 самых богатых людей планеты создали тайное масонское общество, которое назвали «теневым мировым правительством». Вышесказанное обращение «Римского клуба» об экономном использовании природных богатств» это тайное масонское общество интерпретировали по-своему. А именно, к 3000 году на земле должен остаться только 1 миллиард человек, а от остальных 5,5 миллиардов людей надо избавиться различными способами.

По плану «Комитета 300» к 3000-летию на земле, якобы, должно остаться жить не более 1 миллиарда человек. Этот 1 миллиард человек тайное масонское общество назвало «золотым миллиардом». Согласно теории «мирового правительства», народы стран Африки надо уничтожить болезнью СПИД. И действительно, с 1970-ых годов 40% населения Африки уже больны СПИДом.

Народы Восточной Европы и севера, в том числе в России, вымрут от алкоголя, наркотиков, ядовитого табака. Поскольку народы, придерживающиеся религии ислама, не сильно поддаются наркотикам, алкоголю и СПИДу, их нужно уничтожить другим способом, решили те. По мнению «тайного общества» и их планам, на Ближнем Востоке должно остаться только одно государство-Израиль.

Джон Колеман приводит один важный пример.Террористическую атаку на башни близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью Йорке придумал «Комитет 300». В первый день обрушения от атаки двух высотных зданий власти США объявили о гибели 50 тысяч людей, через 3 дня – 9 тысяч людей, через 9 дней- 4,5 тысячи людей.

На практике это означало соответствующие сигналы для сведущих. А по достоверной информации, 11 сентября погибло 1500 человек, из них – 600 спасателей, пожарников, а остальные – уборщики, лифтеры и другой технический персонал. На вопрос: Почему в таких огромных зданиях торгового центра не погиб ни один из служащих? – Джон Колеман отвечает так: за один месяц до этого события на обложке журнала «Обустройство и ремонт», издаваемого масонским обществом для российских богачей, была фотография-напоминание: фотография двух башен-близнецов, на его фоне белый флаг, а спереди – запрещающий знак для проезда транспорта. Эта фотография на обложке со смысловыми знаками явилась напоминанием для многих людей.

Кроме этого, незадолго до атаки с воздуха персонал торгового центра, оргтехника, сейфы с золотом были заблаговременно эвакуированы, вывезены все за исключением мелких рабочих, и только после этого был совершен теракт. Эта террористическая атака была организована и совершена как наилучшая возможность напасть на Ирак и Афганистан. США и Англия с соратниками по НАТО плевать хотели на санкцию Совета безопасности ООН, запрещающей агрессию.

Из этого видно, что масонское общество «Комитет 300» не обращает внимания на мнение других стран, и сейчас миром правит «Комитет 300», т.е. «Золотой миллиард», полагает Джон Колеман. Даже если бы Д.Колеман не говорил, разве ложь, что за кулисами нынешних кровопролитных волнений в исламских государствах стоит этот масонский «Комитет 300»?

Нельзя не поверить в это. Российские эксперты говорят, что эти волнения, так же как «цветные революции» в СНГ: Грузии, Украине, Кыргызстане - это схема разрушения народов Западными силами. И вправду, если бы внешние силы тайно не «воспламенили» ситуацию в арабском мире, то одномоментно сразу в нескольких странах не возникли бы стихийные волнения.

Приведу пример в подтверждение книги Д.Колемана. А.Игнатьев-директор аналитического информационного Центра при администрации президента России опубликовал свой доклад 7 сентября под названием: «Стратегическое лидерство в условиях глобализации». Стержнем доклада является деятельность «мирового правительства», хотя не упоминается никакое его название, вроде «Комитета 300», масонского общества. А.Игнатьев: «Мировое правительство» в глобализации кроме «большой восьмерки» не желает признавать других, и не намерено сотрудничать с другими странами». И далее он пишет: «Хотя внутренняя тайна «мирового правительства» скрыта, но можно провести анализ и убедиться, что «они» преследуют только одну цель – овладеть мировыми природными богатствами». Как пишет российский аналитик: «мировое правительство» преследует цель овладеть природными ресурсами», это подтверждает написанное Д.Колеманом: чтобы овладеть этими богатствами, надо различными способами сократить количество проживающих в этих странах людей. Если эти народы останутся жить, то просто так не отдадут богатства своей земли 300 богатым людям».



P.S. Сейчас происходящее в арабском мире- только первый этап, о дальнейшем развитии событий читайте в следующем номере.

Источник: газета "АЙГАЙ" №4 от 03.03.2011/ стр. 10