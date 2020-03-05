Директора теперь не могут стать депутатами

Директора школ и главврачи в Кыргызстане теперь будут вынуждены сложить с себя полномочия, если будут избраны на должность депутата местного кенеша.
Упомянутый законопроект вынесен на общественное обсуждение официального сайта парламента. Соответствующие изменения в Закон «О статусе депутатов местных кенешей» предлагает депутат Аида Исмаилова.
В проекте указывается, что руководители финансируемых из бюджета учреждений не могут совмещать работу с депутатством. Это в основном касается директоров школ и руководителей местных больниц. Ранее занимавшие такую должность продолжали свою работу, будучи избранными в местный кенеш.
Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6
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