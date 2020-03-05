Возбуждено уголовное дело в отношении Министерства образования

Генпрокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении Министерства образования и науки. Нанесенный государству ущерб составил 32 млн 749 тысяч сомов.
При разработке учебников «Естествознание» за пятый класс и «География» за шестой класс были допущены погрешности с тиражом. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностным положением». Кроме того, возбуждено уголовное дело по тиражу учебника «Английский язык» за пятый класс. Идет следствие.
Источник: газета «Багыт.kg» №8 от 04.03.2020 / стр. 6
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