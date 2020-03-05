Бывший управляющий директор «БТА Банка» использовал поддельный кыргызский паспорт и скрывался в ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов 4 марта экстрадировали бывшего управляющего директора АО «БТА Банк» Рустама Ибрагимова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Из Объединенных Арабских Эмиратов 4 марта экстрадировали бывшего управляющего директора АО «БТА Банк» Рустама Ибрагимова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. Ибрагимов разыскивался за хищение активов «БТА Банка» на сумму $250 млн. совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.

Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами, и при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан. В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.

Мухтара Аблязова обвиняют в отмывании похищенных денежных средств через покупку недвижимости в США. В Казахстане его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию убийства банкира Ержана Татишева.

Источник: reporter.kg