Бывший управляющий директор «БТА Банка» использовал поддельный кыргызский паспорт и скрывался в ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов 4 марта экстрадировали бывшего управляющего директора АО «БТА Банк» Рустама Ибрагимова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Из Объединенных Арабских Эмиратов 4 марта экстрадировали бывшего управляющего директора АО «БТА Банк» Рустама Ибрагимова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. Ибрагимов разыскивался за хищение активов «БТА Банка» на сумму $250 млн. совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.
Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами, и при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан. В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.
Мухтара Аблязова обвиняют в отмывании похищенных денежных средств через покупку недвижимости в США. В Казахстане его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию убийства банкира Ержана Татишева.
Источник: reporter.kg
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