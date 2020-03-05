Жээнбеков выразил уверенность, что суды оправдают надежды народа на справедливость

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 марта, поздравил работников судебной системы Кыргызстана с профессиональным праздником.

“Проводимая в стране судебно-правовая реформа направлена на создание справедливого, независимого судебного корпуса, способного эффективно защищать права граждан и обеспечить верховенство закона. Успех данной реформы зависит от установления судебной системы, которой будут доверять кыргызстанцы, формирования ее как последней инстанции, обеспечивающей безупречное соблюдение прав граждан, отвечающей требованиям общества, а также способной стоять на страже национальных интересов.

Уверен, что своим ответственным отношением к возложенным на вас высоким и почетным судейским обязанностям, вы оправдаете надежды народа на справедливость и соблюдение законов”, – говорится в поздравлении главы государства.

Он пожелал работникам судебной системы крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в профессиональной деятельности.

Источник: reporter.kg