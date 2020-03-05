Мэрия: 9 марта школы и детские сады будут работать

Мэрия Бишкека поясняет родителям, что 9 марта, 23 марта и 11 мая государственные и муниципальные учреждения и другие организации, функционирующие по графику пятидневной рабочей недели, будут работать в штатном режиме.
По их данным, согласно постановлению правительства «О переносе выходных дней в 2020 году» выходные дни 9, 23 марта и 11 мая были перенесены на рабочие дни: 3, 6 января и 4 мая.
Школы и детские сады в эти дни будут тоже работать, так как государственный образовательный стандарт исполняется базисным учебным планом, утверждённым министерством образования и науки КР (МОиНКР), где распределена почасовая, недельная и годовая нагрузка на каждый учебный класс по каждому предмету.
В случае дополнительного неучебного дня, установленная нагрузка не выполняется, соответственно государственный образовательный стандарт может быть не исполнен.
Отметим, что неучебные и каникулярные дни определяются Министерством образования и науки.
Источник: reporter.kg
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